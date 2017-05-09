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REİNA KATLİAMINA BENZER EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ BİR KİŞİ YAKALANDI


REİNA KATLİAMINA BENZER EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ BİR KİŞİ YAKALANDI
Tarih : 09 Mayıs 2017, 17:13
Puan Ver : Reina Katliamına Benzer Eylem Hazırlığındaki Bir Kişi Yakalandı(7/10)8


Reina katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu bir şüphelinin Reina benzeri bir katliam hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul doğumlu olduğu belirtilen 54 yaşındaki tutuklu şüpheli Celil Çelik hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.



BENZER POTANSİYELİ BULUNAN DEAŞ MENSUBU



Çelik için, "DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan DEAŞ terör örgütü mensubudur" denildi.



BASKIN SIRASINDA 4 KİŞİ ARKA PENCEREDEN KAÇTI



İddianamede Çelik'in, soruşturmanın şüphelilerinden İlkhom Dzhuraev'in yer göstermesi sonucu Kağıthane Şirintepe'deki evde 22 Şubat tarihinde yapılan baskınla gözaltına alındığı, ancak evde bulunan 4 kişinin baskın sırasında evin arka penceresinden atlayarak kaçtıkları kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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