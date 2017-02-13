Yeni Doğum Yapan Annelere Müjde!
Varlık Fonu 1.2 Trilyon Dolarlık Kaynak Yaratacak!
Şeyma Subaşı Yeni İşini Böyle Tanıttı
Mhp'de 4 İsme İhraç Talebi
Galatasaray, İsrail Deplasmanında
Reina Katliamcısı Abdulkadir Masharipov İdamını İstedi
Düzce De Uyuşturucu İle Topyekun Mücadele
Bu Görüntü İsveç'i Karıştırdı!
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmin Anketini Açıkladı
Abd'de Barajda Delik Oluştu, Kasaba Boşaltıldı!
Galatasaray'dan Tudor'a Teklif Yok
Yıllık 140 Bin Tl'ye Eleman Arıyor!
Evlilik Programlarına Milyonluk Cezalar!
Fetö'nün Medya Yapılanması Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi!
Teklif Gelse Recep İvedik'te Oynamam!
Galatasaray'ı Şampiyonluğa Temsa Taşıyacak
Erken Rezervasyon 3 Ayda 2.6 Milyonu Geçti
Deaş'ın Tünelleri, Bombalı Aracı Böyle Görüntülendi!
'hayır'ı Suçlayacaksanız Referandum Niye?
Taraftar Özbek'i İett'ye Şikayet Etti!

REİNA KATLİAMCISI ABDULKADİR MASHARİPOV İDAMINI İSTEDİ


REİNA KATLİAMCISI ABDULKADİR MASHARİPOV İDAMINI İSTEDİ
Tarih : 13 Şubat 2017, 16:08
Puan Ver : Reina Katliamcısı Abdulkadir Masharipov İdamını İstedi(10/10)7


39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren ve 11 Şubat'ta tutuklanan Abdulkadir Masharipov nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, "Bana Türkiye aleyhine çalışıyor.Türkiye'ye karşı diyorlar, ben Türkiye Devleti'ne karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım. Öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum" dedi.



Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Abdulkadir Masharipov kimlik sorgusunda, üniversite mezunu ve öğretmen olduğunu belirtti. Masharipov, "Ben DEAŞ örgütü üyesiyim. Bu örgütün amacı İslami halefinin meydana getirilmesidir. Örgütün lideri Abu Bakir Bağdadi'dir" dedi. Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadığını belirten Masharipov, "Dünyada Hıristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öc almak amacıyla onların bayram günü eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hıristiyanları öldürmekti" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Reina  Katliamcısı  Abdulkadir  Masharipov  İdamını  İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER