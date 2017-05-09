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REİNA CANİSİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU


REİNA CANİSİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:44
Puan Ver : Reina Canisi İçin İstenen Ceza Belli Oldu(5/10)2


Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 90 sayfalık iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.



İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 51'i tutuklu 57 şüpheli bulunuyor.



Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği diğer 22 olaya da değinilen iddianamede, terör örgütüyle ilgili detaylı bilgiler verildi.



DEAŞ'la ilgili mahkeme ve Yargıtay kararlarının da bulunduğu iddianamede, örgütün kullandığı internet siteleri ve medya organları ile yaptığı yayınlara yer verildi.



 



kaynak:habertürk








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