Ciddi Sonuçlara Yol Açabilir!
Avrupa'nın Kabusu Yeniden Harekete Geçti!
Fenerbahçe'ye Piyango! 14 Milyon Euro...
Türk Lirası Merkez Bankası'nın Adımları İle Güçleniyor
Reina Benzeri Katliama Hazırlanırken Yakalandılar
Hakkari'de Ve Şırnak'ta Çatışma
Başkan Kadir Topbaş: Havaray'ın İhalesini Yaptık
Bruma Yok, Quaresma Var
Demet Akalın Duyurdu: Devler Buluşması
Fransa'da 2. Şok! Kolejde Silah Sesleri!
Ehliyet Alanların Sayısı Yarı Yarıya Neden Düştü?
Erdoğan'dan Hollanda Seçimleriyle İlgili Flaş Sözler
Ab'den Flaş Açıklama: Türkiye'den...
Antibiyotiklerle İlgili Önemli Keşif
Olympiakos - Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?
Paris'te Imf Ofisinde Patlama: 1 Yaralı
Yine Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Tedirgin
Bülent Ersoy Lerzan Mutlu Kavgası Yayına Damga Vurdu
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

reina benzeri katliama hazırlanırken yakalandılar

REİNA BENZERİ KATLİAMA HAZIRLANIRKEN YAKALANDILAR

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da Reina katliamına benzer bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Tarih : 16 Mart 2017, 17:31
Puan Ver : Reina Benzeri Katliama Hazırlanırken Yakalandılar(8/10)9


Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da Reina katliamına benzer bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



İstanbul TEM polisi Kağıthane'de DEAŞ hücresine yaptığı baskında 2 DEAŞ'lı teröristi, 2 kaleşnikof, 500 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital verilerle yakaladı.



Ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital veriler, hain planın detaylarını ortaya çıkardı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Reina  Benzeri  Katliama  Hazırlanırken  Yakalandılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER