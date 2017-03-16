Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da Reina katliamına benzer bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da Reina katliamına benzer bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.







İstanbul TEM polisi Kağıthane'de DEAŞ hücresine yaptığı baskında 2 DEAŞ'lı teröristi, 2 kaleşnikof, 500 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital verilerle yakaladı.







Ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital veriler, hain planın detaylarını ortaya çıkardı.







kaynak:yenişafak