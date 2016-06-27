

Reiki eğitmenlerinin kapısını çalanlar genellikle eşlerinden veya sevgililerinden ayrılan kalbi kırık kişiler oluyor. Ayrılık, hepimizin yaşamında büyük acıları çağrıştıran bir dönem. Reiki de bu dönemde sakinleşmenizi ve yeniden enerji toplamanızı sağlıyor.







NEGATİF DUYGULARI AÇIĞI ÇIKARIR







Reiki'nin en önemli özelliklerinden biri, yoğun enerji birikimlerini açığa çıkarması. Buna, birçok insanın ayrılık acısıyla birlikte hissettiği yürek burkan hüzün ve yas da dahil. Reiki yapanlar, hüzün ve yas duygularını vücutta yerleştikleri yerden çıkarıp, ellerinin yardımıyla bu enerjiyi kanalize etmeyi başarabiliyor. Hem fiziksel beden hem de enerjisel beden üzerinde çalışarak, Reiki yapanlar tansiyon, hüzün, yas ve acı gibi duygulardan kurtulup ihtiyaç duydukları huzuru yakalayabiliyor.



DUYGU BAĞLARINI KESER







İster aile, ister arkadaşlar ister eşler olsun, kendimiz dışında başkalarıyla herhangi bir ilişki içinde olduğumuzda, enerjilerimiz de iç içe geçer. Enerjik bedeni, kişisel alan gibi düşünebilirsiniz. Bir kişi, bir başkasının enerji alanına veya kişisel alanına girdiğinde, bu iki kişinin enerjileri de iç içe geçer. Zamanla bu enerji geçişi, kişiler arasında bazı enerji bağlarının oluşmasına neden olur.







Romantik bir ilişkide iki kişinin birbiriyle ne kadar çok zaman geçirdiğini düşünün. İşte ayrılığın en acı veren yanı da bu enerji bağlarının kopmasıyla ortaya çıkar. Bu enerji bağlarının kopması için ayrılığın üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir.







Birçok insanın ayrılığın ardından biraz zaman istemesinin nedeni de bundan kaynaklanıyor. Bunu, ilişkiler bölümünün "yeniden başlat" düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Reiki de işte bu noktada devreye giriyor ve sizin enerji alanınızda bulunan diğer kişinin enerjisini temizliyor, enerji bağlarının kopmasına yardımcı olarak iyileşme sürecini hızlandırıyor.



ZİHNİ VE DUYGULARI SAKİNLEŞTİRİR







Enerjisel bedenden hüzün, yas ve acı temizlenirken, yerine aydınlanma nüfuz etmeye başlar çünkü Reiki burada da devreye girerek enerjinin gücünü artırır. Öte yandan, Reiki çalışmaları fiziksel bir rahatlama da sağladığı için ayrılık sonrasında yaşanan takıntılı düşüncelerden uzaklaşmayı sağlar. İşte Reiki'nin sağladığı bu sakin alan, sadece acı dolu duygulardan arınmayı değil, aynı zamanda zihnin ayrılık sürecini daha temiz bir şekilde yaşamasına sağlar.







ÇAKRALARI DENGELER







Bedeninizdeki yedi çakrayı dengeleyerek, homeostazi denilen iç dengeyi yeniden sağlamış olursunuz. Ayrılığın ardından birçok kişinin çakralarının dengesi bozulur.



ÖĞRENME, BÜYÜME VE İLERLEME SAĞLAR







Reiki yapan birçok kişide, Reiki sonrası şifalanma denilen yoğun bir duygu durumu yaşanır. Bunun sebebi ise Reiki'nin bedendeki enerji engellerini ortadan kaldırması, bedeni ağır duygulardan arındırması ve hem ilişkiden hem de ayrılıktan ne anlamak gerektiğini daha açık bir şekilde düşünmeye yardımcı olması.







Reiki kişiye sakinlik ve huzur şeklinde nüfuz ettiği için, çoğu zaman ayrılık sonrası iyileşmenin en büyük aracı olan "affedici olma"yı da beraberinde getirir.







HAZIR OLDUĞUNUZDA YENİ AŞKLARI ÇEKER







Bavulunuzdaki yüklerden kurtulup, o ilişkiden ve ayrılıktan öğrenmeniz gerekenleri aldığınızda, hayatınıza girecek yeni insanları daha temiz duygular ve enerjilerle karşılamaya hazır olursunuz. Böylelikle hayatınıza daha yeni ve daha sağlıklı bir aşkı kabul edebilirsiniz.