

Reiki eğitmenlerinin kapısını çalanlar genellikle eşlerinden veya sevgililerinden ayrılan kalbi kırık kişiler oluyor. Ayrılık, hepimizin yaşamında büyük acıları çağrıştıran bir dönem. Reiki de bu dönemde sakinleşmenizi ve yeniden enerji toplamanızı sağlıyor.







NEGATİF DUYGULARI AÇIĞI ÇIKARIR







Reiki'nin en önemli özelliklerinden biri, yoğun enerji birikimlerini açığa çıkarması. Buna, birçok insanın ayrılık acısıyla birlikte hissettiği yürek burkan hüzün ve yas da dahil. Reiki yapanlar, hüzün ve yas duygularını vücutta yerleştikleri yerden çıkarıp, ellerinin yardımıyla bu enerjiyi kanalize etmeyi başarabiliyor. Hem fiziksel beden hem de enerjisel beden üzerinde çalışarak, Reiki yapanlar tansiyon, hüzün, yas ve acı gibi duygulardan kurtulup ihtiyaç duydukları huzuru yakalayabiliyor.