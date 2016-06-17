O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

reiki aşk acısıyla baş etmenize yardımcı oluyor

REİKİ AŞK ACISIYLA BAŞ ETMENİZE YARDIMCI OLUYOR

Ayrılık, hepimizin yaşamında büyük acıları çağrıştıran bir dönem. Reiki de bu dönemde sakinleşmenizi ve yeniden enerji toplamanızı sağlıyor.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:53
Puan Ver : Reiki Aşk Acısıyla Baş Etmenize Yardımcı Oluyor(6/10)6


Reiki eğitmenlerinin kapısını çalanlar genellikle eşlerinden veya sevgililerinden ayrılan kalbi kırık kişiler oluyor. Ayrılık, hepimizin yaşamında büyük acıları çağrıştıran bir dönem. Reiki de bu dönemde sakinleşmenizi ve yeniden enerji toplamanızı sağlıyor.



NEGATİF DUYGULARI AÇIĞI ÇIKARIR



Reiki'nin en önemli özelliklerinden biri, yoğun enerji birikimlerini açığa çıkarması. Buna, birçok insanın ayrılık acısıyla birlikte hissettiği yürek burkan hüzün ve yas da dahil. Reiki yapanlar, hüzün ve yas duygularını vücutta yerleştikleri yerden çıkarıp, ellerinin yardımıyla bu enerjiyi kanalize etmeyi başarabiliyor. Hem fiziksel beden hem de enerjisel beden üzerinde çalışarak, Reiki yapanlar tansiyon, hüzün, yas ve acı gibi duygulardan kurtulup ihtiyaç duydukları huzuru yakalayabiliyor.








Etiketler: Reiki  Aşk  Acısıyla  Baş  Etmenize  Yardımcı  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER