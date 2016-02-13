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rehine krizinde böyle son görülmedi

REHİNE KRİZİNDE BÖYLE SON GÖRÜLMEDİ

Rehinenin kendisini rehin alan şahsı etkisizhale getirdiği olay Pendik'te saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Tarih : 13 Şubat 2016, 09:27
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Rehinenin kendisini rehin alan şahsı etkisizhale getirdiği olay Pendik'te saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan bir bankanın şubesine pompalı tüfek ile girerek 41 bin TL'yi alan 23 yaşındaki Enis Kaya, kaçmaya başladı. Bankadan panik butonunun basılması üzerine çevredeki polis ekipleri soyguncunun peşine düştü.



SOYGUNCU, SIKIŞTIRILDIĞI SOKAKTA BİR KİŞİYİ REHİN ALDI



İnönü Caddesi Anibal sokakta sıkıştırılan soyguncu Ulu Camii'nin şadırvanına girdi. O sırada içeride bulunan Mustafa Boyraz'ı rehin alan Kaya, kapıyı içeriden kapatarak 2 el ateş etti. Rehin alma olayı üzerine olay yerine müzakereci polis memuru, özel harekât polisleri ve tedbir amaçlı ambulans geldi. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çalışması sonuç vermedi.



REHİNE ETKİSİZ HALE GETİRDİ



O sırada rehine Mustafa Boyraz, kendisini rehin alan Enis Kaya'yı boş bulunduğu bir anda itti. Kafasını şadırvanın demir kapısına çarpan soyguncu kanlar içerisinde yere yığıldı. Bunun üzerine polisler içeri girerek şüpheliyi yakaladı.



YARALI SOYGUNCU HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Kafasından yaralanan şüpheli Enis Kaya, polisler tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Rehine Mustafa Boyraz ise ifade vermek üzere karakola götürüldü. Şüphelinin bankadan aldığı 41 bin TL ve kullandığı pompalı tüfek şadırvanın girişine düştü. Olayın gerçekleştiği yere ve soygunun yapıldığı bankaya giden Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.








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