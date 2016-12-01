

El Bâb yakınlarında iki Türk askeri ve yanlarında bulunan Suriyeli bir Türkmen tercümanın kaçırılması sonrası bölgede operasyonlar hız kazandı. Al Jazeera Türk'ten Ece Göksedef'in özel haberine göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları ve TSK'ya bağlı özel kuvvetler dün akşam saatlerinde Kufeyir'deki üste toplantıdaydı.







Al Jazeera'nin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, El Bâb'ın yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında bulunan Kufeyir tepesinde konuşlanan özel kuvvetlere bağlı çavuş rütbesindeki iki astsubay, yanlarında Türkmen tercümanla birlikte Dâna bölgesine doğru arabayla yola çıktı.







Kufeyir tepesiyle Dâna'nın arası yaklaşık bir buçuk kilometre. Özel kuvvetlere bağlı askerler bölgede sıklıkla keşif için arabayla gidiş geliş yapıyor. Dâna çevresinde IŞİD'le çatışmalar sürüyor.







El Bâb'dan gelen IŞİD mensupları, Kufeyir-Dâna arasındaki yola gelerek Çarşamba sabaha karşı saklandı. Gün içinde yoldan geçen iki asker ve bir tercümana pusu kurarak kaçırdı. Aynı kaynaktan verilen bilgiye göre IŞİD mensupları arabayı durdurmak için ateş etti, bu sırada Türk askerlerden biri yaralandı. Askerin yaralı olarak kaçırıldığı bilinse de son durumuyla ilgili bilgi yok.







Kaçırılan iki astsubay ve tercümanın Rakka'ya götürüldüğü tahmin ediliyor.







Özel kuvvetlere bağlı yaklaşık 100 askerin konuşlandığı Kufeyir tepesi, Hazvan köyüne bağlı ve sivillerden tamamen arındırılmış durumda. 24 Kasım'da Suriye rejimine ait jetler de Kufeyir bölgesine hava saldırısı yapmış, dört Türk askeri şehit olmuştu.







kaynak:milliyet