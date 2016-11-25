

Ağrınızın başlayacağını hissettiğinizde uzanın, ağrı kesici alacaksanız hemen başlayın. Çünkü ağrı kesicilerin en etkili olduğu zaman ağrı başlarken aldığınız zamandır.







Karnın alt tarafını ovuşturmak ve bu bölgeye sıcak torba uygulamak oldukça etkili olabilir. Sıcak uygulaması kasların gevşemesine sebep olarak ağrıyı azaltabilir.







Ilık bir duş aynı etkiyle ağrıyı azaltabilir.







Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir.



Zencefil ve ahududu içeren içecekler ve çaylar ağrı kesici özellik gösterebilir. Bu dönemde bu tip içeceklerin tüketimi arttırılabilir.







Kesin olarak gösterilmese de bazı çalışmalarda akupunkturun regl ağrılarına iyi gelebileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır.







Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratacağından ağrıları arttırabilir.







Yağ tüketimi az olan ve yeşillikten zengin beslenenlerde regl ağrılarının daha az olduğuna dair bilgiler vardır. Bu dönemde kan kaybı olduğu için demir içeren besinler de mutlaka daha fazla tüketilmelidir.







Bu dönemde sosyalleşerek veya hobilere yönelerek (kitap okumak, sevdiğiniz bir şey ile uğraşmak gibi) ağrı algısı bir miktar yönetilebilir.







Regl ağrıları fazlaysa ve diyet, beslenme değişiklikleri, ağrı kesicilere cevap vermiyorsa bir doktora mutlaka danışmak gerekir. Ağrıların arkasında endometriozis, adenomyozis, pelvik inflammatuvar hastalık veya miyom gibi bir problem olmadığından da emin olmak gerekir.







Ağrılar anatomik bir problem olmadan da fazla oluyorsa doğum kontrol hapları ile kontrol altına alınabilir. Bir doktora danışarak doğum kontrol haplarına başlamak ağrıyı tümden ortadan kaldırabilir.







kaynak:sonhaber