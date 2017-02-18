

ABD'nin önde gelen reflü uzmanlarından Dr. Jonathan Aviv, daha çok orta yaşlı insanlarda görülen ve mideden başlayıp göğse kadar çıkan reflü hastalığıyla ilgili önemli ipuçları verdi.



Reflünün dikkatli bir beslenmeyle önlenebileceğini belirten Aviv, hastaların bu beslenme yöntemini takip ettikleri sürece 28 günde gözle görülür biçimde iyileşme göreceklerini kaydetti. Aviv'e göre reflü hastaları şu yiyecek ve içecekleri tüketmemeli: Gazlı içecekler, çay-kahve, kafein, narenciye, domates, sirke, alkol, çikolata, nane, çiğ soğan, çiğ sarımsak.







kaynak:sabah