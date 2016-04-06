

Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir, otizm ile ilgili bilgilendirme yapıp, Avrasya Refleksoloji Merkezi çalışmalarını anlattı.



Avrasya Refleksoloji Merkezi olarak 12 yıllık kaliteli bir geçmişi ile günümüze kadar uzanan uzman eller, bugün de her zaman olduğu gibi otizmin farkında ve mavi ışık'ın simgesine destek olmak için bir hafta boyunca otizm tanılı olan çocuklarımıza refleksoloji tanıtım seansı uygulayacaktır.



Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve ilerleyen süreçlerde bireyi konuşma, davranış ve fiziksel problemlerle karşıya karşıya getiren yaygın gelişimsel bir bozukluktur.



Otizmin belirtileri nelerdir? Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir,



Çocuğunuzun,



-Göz teması kurmuyorsa,



-Seslenildiğinde ilgisiz kalıyorsa,



-İstediği şeyi veya bir nesneyi göstermiyorsa,



-Oyuncaklarla oynamıyorsa,



-Arkadaşlık duygularından uzaksa,



-Kelime tekrarı varsa,



-Aşırı hareketli ve durmakta zorlanıyorsa,



-Kapı kolu, ip, kablo, lamba düğmesi gibi nesnelere problem yansıtan bir ilgisi varsa,



-Eşyalarla ilgili döndürme, kompulsif sıralama, dönen cisim ve görüntülere karşı ilgi ve sabit bakışları varsa,



-Günlük yaşamı içinde karşılaştığı değişikliklere tepkiliyse,



-Parmak ucuna basma, kendi ekseni etrafında dönme gibi davranış problemleri varsa dikkat ve özen göstererek bir değerlendirme yapılması gerekir.



Otizmde alınması gereken önlemler nelerdir? Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir,



Psikiyatr ilgili bölümdür. Aile en net cevabı bu bölümden delde eder. Ayrıca otistik spektrum içerisinde karşılaşılan asperger sendromu ve atipik otizm gibi durumlarda söz konusudur.



Asperger sendromunda billinçli konuşma, özel yeteneklere sahip olma gibi hayatını kolaylaştıran bi duruma ilerleme sağlanabilir.



Atipik otizmde ise konuşma koşullu utangaçlık, çekingenlik, yaşamında belirli ilkelere aşırı bağlılık gibi durumların yanısıra ilerleyen zamanlarda normal hayat şartlarına dönüş sağlanabilir.



Refleksoloji yöntemi ile varılan sonuçlar nelerdir? Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir,



Refleksoloji, el ve ayaklarda bulunan vücudumuzdaki organlarımızı temsil eden sinir uçlarının son bulduğu noktalara belirli basınçlarla yapılan, hasar görmüş yada görevini yapamayan sinirleri aktif hale getirmeyi, vücudun kendi kendini iyilşetirme mekanizmasını çalıştıran bir sistemdir.



Otizmde refleksolojinin etkileri;



Göz teması kurmaya başlar, hırçınlığı en az seviyelere iner, konuşma yoksa kelimelerin oluşması, dikkatin artması, davranış bozukluğunun azalması, takıntıların azalması.. gibi ciddi gelişmeler görülür.



Gelin Otizmi Beraber Yenelim.



