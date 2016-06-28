Uzman Refleksolog Serpil Bihir, mide rahatsızlıklarını ve refleksoloji ile çözüm yollarını ve iştah kesimi ile kilo verildiğini anlattı..



Uzman Refleksolog Serpil Bihir, mide rahatsızlıklarını ve refleksoloji ile çözüm yollarını ve iştah kesimi ile kilo verildiğini anlattı..



Refleksolog Serpil BİHİR,



Refleksoloji ile kilo nasıl verilir?



Refleksolojinin reflüde etkisi varmıdır?



Refleksoloji ile gastrit, hazımsızlık, sindirim problemleri nasıl son buluyor?



En çok rahatsız olduğumuz, bizi en çok sıkıntıya düşüren organ ve dolaşım noktalarımızdan biridir.



Mide ile ilgili şikâyetleri sıralayacak olursak; gastrit, reflü, ülser, hazımsızlık, mide kapakçığının geniş olması(çok yemek yeme), mide kanseri gibi…



Düzensiz beslenmeden tutun, migren ağrıları, strese kadar ilk önce etkilenen organlarımızdan biridir.



Uzman Refleksolog Serpil Bihir mide şikayetleri ile ilgili kısa bilgiler verdi,



Gastrit: Özellikle gazlı yiyecek ve içecek tüketiminden kaynaklı oluşur.



Reflü: Mide kapakçığına yediklerimizden kaynaklı baskı oluşumu ve öksürükle beraber yediklerimizin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşur.



Ülser: Mide zarında oluşan enfeksiyonlar sonucu meydana gelen bir yara türüdür.



Hazımsızlık: Yediğimiz yiyeceklerin kolay sindirilememesinden kaynaklı oluşan bağırsakla da bağlanyılı bir sorundur.



Mide Kanseri: Midenin herhangi bir parçasında oluşan kanser türüdür.



Sayın BİHİR; refleksoloji ile iştah kapatma nasıl bir etki bırakıyor?



Evet, refleksoloji ile kilo veriyorsunuz…



Refleksoloji uygulaması, midede bulunan şikayetlerden başlayarak yaşadığımız en ciddi sorunlardan birisi olan fazla yemek yemede, yapılan iştah kapatma uyarılarına kadar ciddi sonuçlar elde edilen en etkili uygulamadır.



Uzman refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji nedir?



Refleksoloji beyin ve ayak arasındaki sinir iletilerini sağlayan, teknik uyarılar verilerek yapılan vücudumuzun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçiren sinir uyarısıdır.



Refleksoloji yönteminde ayaklardan bakılarak rahatsızlıkların tespiti yapılır ve uygulama bu tespit üzerine, bölgeler ağırlık verilerek çalışılır.



Refleksoloji yöntemi ile beynimize ve vücudumuza verilen uyarılar hayatımızın daha sağlıklı ve daha kaliteli sürdürülmesini sağlar.