REFLEKSOLOJİ EPİLEPSİ DE EN ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLARAK KULLANILIYOR… SAĞLIK BAKANLIĞININDA ONAYIYLA, ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI İÇİNE DAHİL EDİLEN REFLEKSOLOJİ ENGELLİLERDE EN ETKİLİ YÖNTEM OLARAK TERCİH EDİLİYOR…



Avrasya Refleksoloji Merkezi Refleksoloji uzmanlarından Refleksolog Serpil BİHİR, engelli gruplarında karşılaşılan epilepsi(sara) nöbetinin beyine ve vücuda vermiş olduğu hasarı negatif etkilerini ve bu yaşanılan sorunların refleksoloji uygulaması ile vücutta görülebilecek gelişmeleri ve iyileşmeleri anlattı…



Sayın; Serpil BİHİR epilepsi nedir?, vücuttaki etkileri, refleksolojinin faydası nedir?



Beynin herhangi bir bölgesinde (farklı iki elektrik akımının çarpışması gibi) oluşan kontrol dışı aktif hale gelme durumudur.



Bu durumun başlangıcından bitişine kadar geçen süreye epilepsi nöbeti denir.



Nöbetlerin durumuna göre değişiklik gösterir. Vücudun farklı bölgelerinde, örneğin; kollar ve bacaklarda kasılmalar(bu kasılmalar istem dışıdır).



Refleksolog Serpil BİHİR; Epilepsi Ne Gibi Durumlarda Görülür?



Yaş ve cinsiyet ayrımı olmaz







Zor doğum,









Ateşlenmeler,









Geçirilen kazalar,









Radyasyon dağılımı olan yakın ortamlar dahi epilepsi nöbetlerini oluşturur.(Bilgisayarlı ortam, telefon gibi…)







Epilepsi genel ve kısmi olarak 2'ye ayrılır:



1-Genel Nöbet:Atak sağ ve sol beyinde gerçekleşir. Yani tüm beyin etkilenir. Şuur kaybı yaşanır ve ne yaşadıklarını bilmez ve hatırlamazlar.



2-Kısmi Nöbet:Atak beynin belli bir kısmında yaşanır. Belirtileri çok çeşitlidir. Kişide farklı etkilere neden olur. Şuur bazılarında açık, bazılarında kaybolur. Dalma, sıçrama, hafif dereceli sıçramalar yaşanır.



Nöbeti Neler Tetikler?



Epilepsi nöbetlerinin nedeni belli değildir. Nöbeti tetikleyen unsurlar vardır. Bunlar:







Aşırı stres.









Uzun süre uykusuz kalma.









Bilgisayar oyunları.









Diskotek ışıkları gibi güçlü ışık etkilerine maruz kalma.









Yüksek ateşlenme.









Aşırı alkol alımı ve madde bağımlılığı.









Düzensiz yeme-içme.







Refleksoloji Uygulaması ile Yapılan Epilepsi Tedavisinde Alınan Sonuçlar;



EFG(Elektroansefalografi) elektrik sinyallerini ölçer. Epilepsi bulguları böyle ortaya çıkar.



Hekim kontrolünde ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, düzenli kullanılmalıdır ve bırakırken dahi kontrollü bırakılması gerekir.



Sayın Serpil BİHİR Refleksoloji İle Epilepside Alınan Sonuçlar Nelerdir?



Evet, beyinde bulunan bu nedensiz elektrik akımı bozukluğunun önlenebilmesi için Parasempatik sistem üzerinde ağırlıklı çalışılarak beyinde oluşan elektrik potansiyelini en aza indirmeye yönelik uyarılar verilir. Belirli periyotlarda devamlılığı sağlanarak kısa süre içinde nöbetlerde azalmalar görülür.



En son olarak şunu eklemek isterim;



Biz Avrasya Refleksoloji Merkezi Refleksoloji uzmanları olarak her hastalığın bir çaresinin varolduğunu söylüyor ve mutlaka umudu kaybetmemek gerektiğini vurguluyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz.