

O anketlerin efendisiydi. 1 Kasım seçimlerinde herkes yanılırken o tek bilen olmuştu. Bu kez yine çok iddialıydı. Referandum arefesinde oranı ilan etti : Yüzde 60 evet çıkacak. Sonuçlar en çok onu yanılttı. Gezici bile sonucu tuttururken Adil Gür, referandumun 'farklı' kaybedeni oldu. Herkes ne diyecek diye merak ediyordu. Adil Gür sonunda konuştu ve samimi bir şekilde itiraf etti : “İtibar kaybettik”.







RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Adil Gür, referandumda seçmenin ideolojik davranacağı iddiasında da yanıldı. Adil Gür bu yanılgısını da şöyle itiraf etti: “Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmenin ideolojik aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki”.







kaynak:internethaber