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referandumu bilemeyen adil gür'den bomba itiraf!

REFERANDUMU BİLEMEYEN ADİL GÜR'DEN BOMBA İTİRAF!

Referandumun ‘kaybedeni' olarak değerlendirilen A&G'nin sahibi Adil Gür'den açıklama geldi. Sonuçlar konusunda farklı bir oranla yanılan Adil Gür'ü bakın ne yapmış!

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Referandumu Bilemeyen Adil Gür'den Bomba İtiraf!(5/10)7


O anketlerin efendisiydi. 1 Kasım seçimlerinde herkes yanılırken o tek bilen olmuştu. Bu kez yine çok iddialıydı. Referandum arefesinde oranı ilan etti : Yüzde 60 evet çıkacak. Sonuçlar en çok onu yanılttı. Gezici bile sonucu tuttururken Adil Gür, referandumun 'farklı' kaybedeni oldu. Herkes ne diyecek diye merak ediyordu. Adil Gür sonunda konuştu ve samimi bir şekilde itiraf etti : “İtibar kaybettik”.



RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Adil Gür, referandumda seçmenin ideolojik davranacağı iddiasında da yanıldı. Adil Gür bu yanılgısını da şöyle itiraf etti: “Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmenin ideolojik aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki”.



 



kaynak:internethaber








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