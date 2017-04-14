Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin "evet" beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini bildirdi.



Zouk, "Temel tahminimiz 'evet' kampanyasının kazanacağı yönünde. Sonuçlar birbirine yakın bile olsa 'evet' cephesinin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Sandıktan "evet" sonucu çıkmasının piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını ifade eden Zouk, "evet" sonucunun, son 2-3 yıldır Türkiye'de devam eden politik belirsizliği ortadan kaldıracağını söyledi.



Zouk, "Piyasalarda referanduma ilişkin 'evet' beklentisi hakim. Bu sonucun çıkması halinde Türk varlıkları ralli yapabilir." dedi.







kaynak:ahaber