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referandumdan sonra dolar ne olur?

REFERANDUMDAN SONRA DOLAR NE OLUR?

Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin "evet" beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini bildirdi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:24
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Zouk, "Temel tahminimiz 'evet' kampanyasının kazanacağı yönünde. Sonuçlar birbirine yakın bile olsa 'evet' cephesinin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Sandıktan "evet" sonucu çıkmasının piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını ifade eden Zouk, "evet" sonucunun, son 2-3 yıldır Türkiye'de devam eden politik belirsizliği ortadan kaldıracağını söyledi.



Zouk, "Piyasalarda referanduma ilişkin 'evet' beklentisi hakim. Bu sonucun çıkması halinde Türk varlıkları ralli yapabilir." dedi.



 



kaynak:ahaber








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