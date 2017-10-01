İspanya'da yasadışı ilan edilen Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunda tansiyon yüksek. Katalanlar oy merkezlerinde nöbet tutarken, İspanya polisi müdahale için hazır bekliyor. İspanyol polisi ve jandarması yasa dışı olduğu açıklanmasına rağmen Katalonya'da bölgesel yönetimin yapmak istediği bağımsızlık referandumuna müdahale etti. Müdahalede 3'ü ağır en az 460 kişi yaralandı.

OY PUSULALARINA EL KONULDU, 460 KİŞİ YARALANDI

Katalonya'daki birçok oy kullanma merkezine operasyon düzenleyen İspanyol jandarma ve ulusal polisi, sandık ve oy pusulası gibi malzemelere el koyup okullardan ayrılmaya başladı.

İspanyol polis ve jandarmasının sert direniş halinde bağımsızlık yanlılarına müdahale ettikleri görüldü. Buna rağmen Katalonya genelindeki müdahalelerde 460 kişinin yaralandığı belirtildi.

11 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanlığı, referandumu durdurmaya çalışan 9 polis ve 2 askeri polis kuvvetinin de yaralandığını duyurdu.

BAŞBAKAN'A TELEVİZYONDAN SESLENDİ: İSTİFA ET

Eski Katalan Lideri Artur Mas, katıldığı televizyon kanalında İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a seslendi. Mas, Rajoy'un görevinden "istifa etmesi" gerektiğini dile getirdi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria düzenlediği basın toplantısında, Katalan hükümetinin "sorumsuz" davrandığını söyledi.

"EVLERDE BASILAN OY PUSULALARI DA GEÇERLİ SAYILACAK"

Mühahale sonrası konuşan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, yaptıkları kural değişikliği çerçevesinde evlerde basılan ve zarf içinde olmayan oy pusulalarının da geçerli sayılacağını ifade etti. Katalanların herhangi bir okulda, kayıtlarına bakılmaksızın oyunu kullanabileceğini söyleyen Turull, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oy kullanma merkezlerinin halen yüzde 73'ünün açık olduğunu iddia etti.

İSPANYA HABER AJANSI: TAMAMEN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Ancak İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandığı haberinde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum girişiminin, jandarma ve polisin müdahalesiyle tamamen geçerliliğini yitirdiği, evlerde basılan oy pusulalarının kabul edilmesini öngören yeni sistemin de hiçbir karşılığının olmadığı ifade edildi.

BAŞKAN, BAŞKA YERDE OY KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, müdahale nedeniyle oyunu daha önce açıklanan Girona kentinin Sant Julia de Ramis ilçesindeki bir belediye spor salonu yerine başka bir yerde kullanmak zorunda kaldı.

Puigdemont, güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından belediye spor salonundaki oy verme merkezini de ziyaret etti.

460 YARALI VAR

Polisin Katalonya'da sandıklara müdahalesi sürüyor. Bağımsızlık yanlıları ile sandık ve oy pusulalarını toplayan güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim zaman zaman şiddete dönüşüyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, gazetecilere İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin bilgi verdi. Müdahale sırasında 460 kişinin yaralandığını söyleyen Turull, bunlardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİNDEN SERT AÇIKLAMA

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Gironi kentinin Saint Julia de Ramis ilçesindeki oy verme merkezini, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından ziyaret edebildi.

Bağımsızlık yanlılarının alkışlarıyla karşılanan Puigdemont, "İspanyol devleti, hep sürecek, utanç sınırını aşan bir imaj sergiledi. Oy vermeye gelen barışçıl Katalanlara copla, plastik mermiyle, şiddetle karşılık verdi." dedi.

Bağımsızlık referandumunun geçerliliğini koruduğunu ve oy kullanma işleminin devam ettiğini söyleyen Puigdemont: "İspanyol devleti şimdiye kadar kaybettiklerinden çok daha fazlasını bugün kaybetti. Katalonya da kazandıklarından çok daha fazlasını bugün kazandı." diye konuştu.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, İspanya Hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo'nun istifasını istedi.

Olaylar sürerken savcılık da, "mahkeme talimatına rağmen yasadışı referanduma müdahale etmekte pasif kaldığı gerekçesiyle Katalonya yerel polisi (Mossos D'Esquadra)" hakkında suç duyurusunda bulundu.

BUGÜN NELER YAŞANIYOR?

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumunda gergin anlar... Katalonya'da bağımsızlık referandumu için binlerce kişi oy verme merkezlerine geldi. Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken, Barcelona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi. TSİ 10.00 sıralarında başlayan oylamanın TSİ 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyordu. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı, bağımsızlık yanlılarının sivil direnişini kırarak, sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.

İspanya İçişleri Bakanlığı, 'Yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını' açıkladı.

Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu. Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü.

"İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, müdahale ile ilgili olarak, "İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." dedi.

İspanyol polisi ve jandarmasının oy verme merkezlerine yaptığı müdahale devam ederken, Millo gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde Katalonlara yönelik bir müdahale yapmadıklarını söyleyen Millo, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Barselona ve Gironi kentlerinde bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi

"EVLERDE BASILAN PUSULALARI KULLANABİLİRSİNİZ"

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı. Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.

Kaynak: haberinburada