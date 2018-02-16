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REFERANDUMDA 'YÜZDE 51 HAYIR ÇIKTI' DEMİŞTİ, YSK'DAN YANIT GELDİ


Referandumda 'yüzde 51 hayır çıktı' demişti, YSK'dan yanıt geldi
Tarih : 16 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Referandumda 'yüzde 51 Hayır Çıktı' Demişti, Ysk'dan Yanıt Geldi(7/10)3

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun referandumda "Yüzde 51 hayır çıktı" sözlerine YSK'dan yalanlama çıktı.

"DAYANAKSIZ"

YSK Başkanı Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017 halk oylamasına ilişkin ifadeleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun 'Yüzde 51.2 hayır çıktı' ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır.

"SORUMLU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir. Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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