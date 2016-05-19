Referandum aralığı çıkarsa, Cumhurbaşkanı tarafından ya veto edilecek ya da halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak.



Genel Kurul'da değişikliğin görüşüleceği oylama yarın saat 10.00'da başlayacak. Ak Parti Grubu, milletvekillerinin erken saatte Meclis'te olması için Sabah 09.00'da kahvaltı organize etti. Genel Kurul'da ikinci tur için sadece verilen önergeler görüşülebiliyor. Oylamaların hızla gerçekleştirilmesiyle cuma namazına kadar çalışmanın tamamlanması hedefleniyor. Tartışma ya da kavga çıkar, oylamalar sarkarsa cuma namazı arası verilerek öğleden sonra oturuma devam edilecek.