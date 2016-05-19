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referanduma karar verilirse sandık ağustosta

REFERANDUMA KARAR VERİLİRSE SANDIK AĞUSTOSTA

Referandum aralığı çıkarsa, Cumhurbaşkanı tarafından ya veto edilecek ya da halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:31
Puan Ver : Referanduma Karar Verilirse Sandık Ağustosta(6/10)5


Genel Kurul'da değişikliğin görüşüleceği oylama yarın saat 10.00'da başlayacak. Ak Parti Grubu, milletvekillerinin erken saatte Meclis'te olması için Sabah 09.00'da kahvaltı organize etti. Genel Kurul'da ikinci tur için sadece verilen önergeler görüşülebiliyor. Oylamaların hızla gerçekleştirilmesiyle cuma namazına kadar çalışmanın tamamlanması hedefleniyor. Tartışma ya da kavga çıkar, oylamalar sarkarsa cuma namazı arası verilerek öğleden sonra oturuma devam edilecek.








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