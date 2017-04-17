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referandum sürecinden kazançlı çıkabilirsiniz

REFERANDUM SÜRECİNDEN KAZANÇLI ÇIKABİLİRSİNİZ

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Türkiye açısından büyük önem taşıyan referandumda, “evet” çıkması ile istikrar endişelerinin giderildiğini belirtirken, uzun süredir durgun olan sektörde, bir ay içinde yapılacak alımların ciddi kazanç getirebileceğini kaydettiler.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:06
Puan Ver : Referandum Sürecinden Kazançlı Çıkabilirsiniz(8/10)5


Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Türkiye açısından büyük önem taşıyan referandumda, “evet” çıkması ile istikrar endişelerinin giderildiğini belirtirken, uzun süredir durgun olan sektörde, bir ay içinde yapılacak alımların ciddi kazanç getirebileceğini kaydettiler.



Bu referandum ile Türkiye açısından zor günler geride kalırken, sektörlerin de derin nefes aldığını söyleyen Onursal Gayrimenkul Geliştirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, halkın “evet” kararı ile piyasaların rahatlayacağını belirtti.

Öngün, gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de gayrimenkul sektörünün ekonominin can damarı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



“Bizim gibi ülkelerde piyasaların en büyük beklentisi istikrarlı siyasettir. Bu nedenle 16 Nisan referandumu çok ama çok önemliydi; özellikle de gayrimenkul sektörü için. Bir süreden beri yaşanan belirsizlikler sektöre ciddi yara aldırdı, hatta durma noktasına getirdi. Ama şunu söyleyebiliriz ki yabancıların güveni Türk milletinden daha fazlaydı. Özellikle Ortadoğu coğrafyası ile çok daha fazla iş yapma ortamı yakaladık.”



Bugünden sonra ekonominin can damarı olan gayrimenkul sektöründe de bir milat yaşanacağına inandığını dile getiren Öngün, “Referandum her yönden eşik noktası oldu. Yatırımcılara bu süreci çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Bugünden itibaren bir ay içinde yapılacak gayrimenkul yatırımları, diğer zamanlara göre çok ciddi kar getirisi sağlayabilir. Ani fiyat değişimlerine karşın alımlarda erken davranılmasını öneriyorum. Örneğin şimdi 500 bin TL'ye alınan bir ev, Mayıs, Haziran'da aynı bedele alınamayabilir” dedi.








Etiketler: Referandum  Sürecinden  Kazançlı  Çıkabilirsiniz    haber

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