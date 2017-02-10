

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasa değişikliğini onaylamasının ardından referandum süreci de başladı. Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca referandum sürecinin de nasıl işleyeceği netleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliğini onaylamasının ardından, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 60 günlük süreç başlamış olacak. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" referandum tarihini işaret etti.



YÜKSEK SEÇİM KURULU HAZIRLIKLARINA BAŞLADI







Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde referandum için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı. Bunun için kahverengi (Hayır) ve beyaz (Evet) renklerden oluşan oy pusulalarının basımına ve yeterli sayıda tercih mührünün temini için çalışmalara başlamıştı. Bunun yanında YSK, en az 410 kişinin bulunduğu köy ve mezralarda sandık kurulacağını açıklarken, bunun gerçekleşmemesi durumunda en yakın sandıkla birleştirme yapılacağını duyurmuştu. Yurtdışında yaşayan seçmenler hakkında da bir açıklama yapan YSK, 2 milyon 928 bin seçmene dilediği yerde oy kullanma kolaylığı getirmişti.







PARTİLERE MALİ YARDIM YOK







Siyasi partiler referandum kampanyasındaki harcamalarını kendi kasalarından finanse edecekler. Hazine'den referandum için partilere bu sene devlet yardımı yapılmayacak. Kanuna göre, referandum yapılan yıllarda siyasi partilere ekstra bir yardım yapılmıyor. Siyasi partiler referandum kampanyalarında harcamaları normal devlet yardımları, partililerden topladıkları aidat ve bağışlarla gerçekleştiriyor.







CHP, AYM'YE GİDECEK Mİ?







CHP'nin referandum öncesi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gidip gitmeyeceği tartışması devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, "Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor" derken, ilk cevap Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'den geldi. Bingöl, " Bu sürecin tamamlanmasının ardından yetkili kurullarımızda biz bunu değerlendiririz ve alınan karar doğrultusunda gereğini yaparız" diye konuştu. Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Cumhurbaşkanı imzalasın göndersin, kararı ondan sonra vereceğiz. Anayasa Mahkemesine tut ki gitmedik, o sandığa seni gömeceğimizi bil bakalım. Ondan sonra belki gideriz belki gitmeyiz" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk