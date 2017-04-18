REFERANDUM SONUCU KESİNLEŞİNCE HSYK'NIN ADI DEĞİŞECEK
HSYK'NIN ADI HSK OLACAK
12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla yapısı, üye sayısı ve seçim sisteminde köklü değişiklikler olan HSYK'da yine değişiklikler yapılacak. 2010'daki anayasa değişikliğiyle HSYK'nın üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılmış, Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmişti. Yeni düzenlemeyle şu anda 22 üyeden oluşan ve üç daire halinde çalışan HSYK'nın adı 'Hâkimler ve Savcılar Kurulu' (HSK) olacak, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.
kaynak:haberler
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