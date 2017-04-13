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referandum sonrası üç kritik adım

REFERANDUM SONRASI ÜÇ KRİTİK ADIM

Anayasa değişikliği referandumunun sona ermesinin ardından hükümetin üç önemli konuyu hayata geçireceği ileri sürüldü.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:08
Puan Ver : Referandum Sonrası Üç Kritik Adım(10/10)8


Referandum odaklanan hükümet, bir süredir üzerinde çalışılan 3 kritik konuyu 16 Nisan sonrası karara bağlayacak. Bu önemli başlıklar sırasıyla hayata geçirilecek. O başlıklar şöyle:



OHAL UZATILACAK



Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu düzenlemelerden takvim sıkışıklığı nedeniyle ilk sıradaki, olağanüstü halin (OHAL) uzatılması olacak. Anayasa'nın 120'nci maddesine göre ülke genelinde devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı TBMM'ye sunulacak. Kararın 18 Nisan'da TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.



KHK'LAR ÇIKARILACAK



Hükümetin ajandasındaki bir diğer başlık, kanun hükmünde kararnameler (KHK) olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar geçen sürede 21 KHK çıkarıldı. Kamudan ihraç ve iadelerin yanı sıra birçok alanda değişiklik yapan KHK'ların sonuncusu 29 Mart'ta yayımlandı. Hazırlıkları tamamlanan yeni KHK'ların referandum sonrasında yayımlanması düşünülüyor.



KOMİSYON KURULACAK



İktidarın bir diğer gündemi de OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu olacak. Ocak ayında çıkarılan 685 sayılı KHK ile getirilen düzenleme, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından özellikle kamudan atılanlara yargı yolunu açması nedeniyle önem taşıyordu. KHK komisyon üyelerinin 1 ayda belirlenmesini öngörmesine karşın bu gerçekleşmedi. Referandumun ardından komisyon üyelerinin görevlerine başlaması ve komisyonun aktif hale gelmesi bekleniyor.



 



kaynak:hürriyet








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