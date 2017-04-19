Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.



Açıklamada, "Türk hükümetinin büyümeyi destekleyen mali teşviki geri çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2 yıl boyunca kamu borcunun GSYH'ye oranını artırabilir. Buna rağmen Türkiye'nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor." denildi.







kaynak:habertürk