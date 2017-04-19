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referandum sonrası türkiye açıklaması

REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:30
Puan Ver : Referandum Sonrası Türkiye Açıklaması(7/10)4


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.



Açıklamada, "Türk hükümetinin büyümeyi destekleyen mali teşviki geri çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2 yıl boyunca kamu borcunun GSYH'ye oranını artırabilir. Buna rağmen Türkiye'nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor." denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Referandum  Sonrası  Türkiye  Açıklaması    haber

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