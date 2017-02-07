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referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir

REFERANDUM SONRASI DOLAR 3 LİRAYA İNEBİLİR

Yabancı uzmanlar, dolar/TL'deki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Tarih : 07 Şubat 2017, 13:23
Puan Ver : Referandum Sonrası Dolar 3 Liraya İnebilir(6/10)6


Yabancı uzmanlar, dolar/TL'deki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda dolar/TL'nin 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti



Dolar/TL, geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ardından hızlanan düşüşünü yeni haftaya da taşımış ve haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir ayın en düşük seviyesi olan 3,6615 seviyesine kadar gerilemişti. Dün 3,6794 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün 3,70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.



DOLAR 3 LİRA SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR



AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan BlueBay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda dolar/TL'nin 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti.



Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "dinamik" olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Referandum  Sonrası  Dolar  3  Liraya  İnebilir    haber

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