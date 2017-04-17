REFERANDUM SONRASI CHP'DE İLK İSTİFA
CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu, görevinden istifa etti.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Selahattin Sarıoğlu, parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti.
Sarıoğlu, "Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp 'Hayır' için çalışmalarımı yaptım ve saat 16:30'da istifamı il başkanlığına gönderdim. Referandum veya referandumun sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağım" dedi. Avukat Sarıoğlu 1.5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.
kaynak:sabah
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