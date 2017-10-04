REFERANDUM SONRASI ABD'DEN KUZEY IRAK'A ÇAĞRI: MASAYA OTURUN
IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, taraflara 'masaya oturun' çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından ülkede herhangi bir taraf üzerinde her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, taraflara 'masaya oturun' çağrısında bulundu.
"İSTİKRARLI, BİRLEŞİK VE DEMOKRATİK IRAK İSTİYORUZ"
Nauert, başkent Washinton'da düzenlediği basın toplantısında referandumla ilgili sorular üzerine, Irak'ta herhangi bir taraf üzerinde her türden şiddete karşıyız. İstikrarlı, birleşik ve demokratik bir Irak istiyoruz. Bu konudaki duruşumuz pozisyonumuz değişmedi ve değişmeyecek. Kuzey'de olsun ya da Irak'ın merkez hükümetiyle olsun iki tarafın da hem Iraklılar hem Kürtlerin, oturup bu konuyu ve ülkelerinin geleceği için ne istedikleri hakkında iyi bir tartışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Nauert, kendilerine bir talep gelmesi durumunda ABD'nin taraflar arasında bir diyalogun başlatılmasına yardımcı olabileceğini ancak şimdiye böyle bir talep gelmediğini söyledi.
"BU KUŞKUSUZ İSTİKRAR BOZUCU OLDU"
Kürt referandumunu tanımadıklarını ve istikrar bozucu olacağı gerekçesiyle, önceden bu referandumun yapılmamasını istediklerine değinen Nauert, Bunun da olduğunu gördük. Sadece çıkan gazete başlıklarına, bölgenin yüzleştiği tehditlere bakmanız yeter, bu kuşkusuz istikrar bozucu oldu dedi.
"DİKKATLAR DEAŞ'TEN UZAKLAŞTI"
Referandumun istikrar bozucu olacağına dair uyarıları yalnızca ABD'nin yapmadığını, DEAŞ'a karşı koalisyonun her bir üyesinin de aynı çağrıda bulunduğunu belirten Nauert, Odak noktası DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması üzerinde kalmalıydı. Dikkatler DEAŞ'ten uzaklaştı ve şu anda görmek istemediğimiz tüm diğer başlıkları görüyoruz diye konuştu.
"'GAYRİ MEŞRU' DENİLMESİ DOĞRU DEĞİL"
Nauert, başka bir soru üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın referandumu 'gayri meşru' olarak nitelemesinin doğru olduğunu savundu. Nauert, Irak'ın bir anayasası var ve bu referandumun anayasal dayanağı yok, yasal değil dedi.
Kaynak: haberinburada
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