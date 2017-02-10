

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:







Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir







(Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylaması) Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak.







"(El Bab'da Rus uçağının kazaen TSK unsurlarının bulunduğu binayı vurması) Bizim açımızdan olay bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon, herhangi bir şekilde maalesef istem dışı meydana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır ilk bilgilere göre ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atladığı ortaya konulacaktır. Oradaki mücadelede anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var."







kaynak:hürriyet