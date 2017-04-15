REFERANDUM İLE İLGİLİ HER ŞEY! NEYİ, NEREDE, NASIL OYLAYACAĞIZ?
Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim sistemi için 16 Nisan'da halkoylamasına gidiliyor... İşte A'dan Z'ye 18 maddelik paketin ayrıntıları...
16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda Türkiye'nin yeni yönetim sistemi oylanacak. Referandumda yüzde 50 + 1 oy çıkması durumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2 yıl içerisinde uygulamaya geçirilmesi öngörülüyor.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA KISA KISA
Mahkemelere yeni tanım geliyor: Mahkemelerin tanımındaki “bağımsız” ibaresinin yanına “tarafsız” tanımı da getiriliyor.
Milletvekili sayısı artıyor: 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor.
Seçilme yaşı düşüyor: Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemde 18'e düşecek. 18 yaşında Meclis'e girenler askerlikten muaf tutulacak.
Seçimlerin yapılması: Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda 5 yılda bir yapılacak.
Yasalar nasıl çıkarılacak: Yasama görevi Meclis'te olacak. Milletvekillerinin sunacakları teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Bunun yanında OHAL, af, para basmak, savaş yetkisi ve milletler arası anlaşmaları onaylamak da bulunuyor.
Denetim yetkisi: Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergeleriyle denetim yolu açık olacak.
Cumhurbaşkanı'nın seçimi: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, görev süresi milletvekilleri gibi 5 yılla sınırlı olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı iki defa görev yapabilecek. Bunun yanında 100 bin seçmen ve en az yüzde 5 oya sahip siyasi partiler aday gösterebilecek. İlk turda seçim yapılamazsa, ikinci pazar günü seçim yenilenecek.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar