

İlk sayfasında büyük bir kutlama fotoğrafına yer veren İngiliz gazetesi The Times, İstanbul Kasımpaşa'daki atmosferi "Adını vermek istemeyen yaşlı bir adam cebinden bir fotoğraf çıkararak, 'Bu kim biliyor musun?' diye soruyor. Fotoğraf 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e ait. Arkasını çevirdiğindeyse Erdoğan'ın fotoğrafı var. Erdoğan için 'O ikinci Sultan Mehmet' diyor"" satırlarıyla okuyucularına aktardı.







The Guardian gazetesi AK Parti ve liderinin tarihi referandumdan zaferle çıktığına yer verdi. Ancak gazeteye göre fark Erdoğan'ın beklediğinden daha az.







Fransız basınında "Avrupa ve Ankara arasında yeni dönem", "Memnun ama muzaffer değil" gibi başlıklar kullanıldı.







kaynak:milliyet