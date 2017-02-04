

Reddit Trump yanlılarını kovdu. Çok tartışılan Alt Right sayfası başkalarına ait özel bilgilerin paylaşılması nedeniyle kapatıldı.



Trump taraftarları tarafından oluşturulan Alt Right grubunun Reddit'teki aktiviteleri uzun süredir tartışma konusuydu. Site yöneticileri bu tartışmalara son noktayı grubu kapatarak koydu. Yani bir nevi, Reddit Trump yanlılarını kovdu. Yapılan açıklamada Alt Right sayfasında başkalarına ait telefon numarası, adres ve benzeri şahsi bilgilerin paylaşıldığının tespit edildiği ve bunun içerik kurallarına aykırı olduğunu belirtildi.



Sayfanın kapatılmasının ardından hemen Alternative Right adlı bir grup açıldıysa da Reddit hızlı davranarak bu grubu da kapattı. Bu sayfalarda Trump karşıtlarına ait özel bilgilerin paylaşıldığı iddia ediliyor. Yasaklama kararının ardında da bu neden var.



Telefon numarası ve adres gibi bilgiler internette yayınlandığında kişilerin başına her türlü şey gelebiliyor. Öncelikle kişiler çeşitli tehdit ve hakaret telefonları, hatta şakalara maruz bırakılabiliyor. Reddit bu gibi durumları bir nebze olsun önlemek için böyle bir önlem almış gözüküyor.



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