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red dead redemption 2 yeni tarih açıklandı

RED DEAD REDEMPTİON 2 YENİ TARİH AÇIKLANDI

Rockstar Games, merakla beklenen Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihini erteledi. Stüdyo oyun için belirlenen yeni çıkış tarihini de açıkladı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:00
Puan Ver : Red Dead Redemption 2 Yeni Tarih Açıklandı(7/10)5


Rockstar Games, merakla beklenen Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihini erteledi. Stüdyo oyun için belirlenen yeni çıkış tarihini de açıkladı.



Vahşi Batı'ya bir kez daha yolculuk yapmak isteyen oyunseverlerin biraz daha beklemesi gerekecek. Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi ertelendi. Rockstar Games, bugün yayınladığı açıklamayla yeni Red Dead Redemption oyununun ertelendiğini duyurdu.



2017 sonbaharında çıkması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi 2018 ilkbaharı olarak belirlendi. Red Dead Redemption 2'nin en başından beri yeni nesil konsollara yönelik olarak hazırladıkları ilk oyun olduğuna dikkat çeken Rockstar Games, bu yüzden en iyi deneyimi sunabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu erteleme kararı oyunu bekleyen Red Dead Redemption hayranlarını üzecek belki ama Rockstar'ın oyunu aceleye getirmeyip daha mükemmel bir oyun sunmak istemesi aslında sevindirici bir haber.



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