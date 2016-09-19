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recore'un pc sistem gereksinimleri belli oldu!

RECORE'UN PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!

Comcept ve Armature Studio tarafından geliştirilip; Microsoft Studios tarafından yayınlanacak aksiyon-adventure oyunu ReCore birkaç gün içinde Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini alacak. Peki, yapım neler vaat ediyor?

Tarih : 19 Eylül 2016, 13:57
Puan Ver : Recore'un Pc Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!(7/10)8


Comcept ve Armature Studio tarafından geliştirilip; Microsoft Studios tarafından yayınlanacak aksiyon-adventure oyunu ReCore birkaç gün içinde Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini alacak. Peki, yapım neler vaat ediyor?



ReCore ilk olarak EXPO 2016'da yüzünü göstermiş ve oyun otoritelerinin ilgisini çekmişti. Ütopik olduğu varsayılan ama aslında saf bir distopik (ütopiğin tam tersi; Matrix, Terminator gibi filmler distopik örnekler olarak kabul edilebilir) Far Eden Kolonisinde, kriyojenik (üst teknolojili bir soğutma tankı; bilim-kurgu eserlerinde sıklıkla, insanların ömrümü uzatmak için kullanılıyor) uykudan uyanan kahramanımız Joule Adams, sadık robot yandaşları, yaradılışın sonunu getirebilecek bir kötülüğe savaş açıyor. Yapım sadece aksiyon ekseninde gelişmiyor ve zekice bulmacalar çözmenizi isteyerek sizi, adventure dünyasına davet ediyor.



Yapımın 16 Eylül'de Xbox One ve PC için satışa sunulması bekleniyor. Sistem gereksinimleri ise şöyle belirlenmiş:



ReCore Asgari Sistem Gereksinimleri 



İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 (2.70 GHz) işlemci



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 ekran kartı



VRAM: 2 GB video belleği



Bellek: 8 GB RAM



DirectX 11 desteği



Windows 10 işletim sistemi



ReCore Önerilen Sistem Gereksinimleri 



İşlemci: Intel Core i5-4590 ve AMD eşdeğeri (3.9 GHz) işlemci-



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ve AMD Radeon R9 ekran kartı



VRAM: 4 GB video belleği



16 GB RAM



DirectX 11 desteği



Windows 10 işletim sistemi



Özellikle, önerilen sistem gereksinimlerinin biraz abartılı olduğunu söylemek mümkün.



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