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recore'u bekleyenler hem rahatlayacak hem üzülecek

RECORE'U BEKLEYENLER HEM RAHATLAYACAK HEM ÜZÜLECEK

Microsoft'un aksiyon-adventure türündeki oyunu Recore'un sistem gereksinimlerini geçtiğimiz hafta paylaşmıştık ve akıl uçuran sistem gereksinimleri ile dehşete düşmüştük.

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:52
Puan Ver : Recore'u Bekleyenler Hem Rahatlayacak Hem Üzülecek(0/10)


Microsoft'un aksiyon-adventure türündeki oyunu Recore'un sistem gereksinimlerini geçtiğimiz hafta paylaşmıştık ve akıl uçuran sistem gereksinimleri ile dehşete düşmüştük. 13 Eylül'de Avrupa ve Amerika'da satışa sunulan yapım, nihayet ülkemizde de (tabii Steam gibi dijital ortamlardan oyunu edindi iseniz bu veri, sizin için pek de önemli değil) raflardaki yerini aldı. Kutunun arkasındaki PC sistem gereksinimleri, oyun tutkunlarını rahatlattı. Lakin bir de nahoş haberimiz var, lütfen bunu da dikkate alın.

ReCore, başından itibaren beklentileri yüksek tutan bir oyundu. Hatta Game-Debate gibi sitelerin üçüncü parti yazılımlarının verileri, açıkçası beni dehşete düşürmüştü. Ne var ki zekice politikalarıyla önce çıkan Microsoft, bazı sitelerde iddia edildiğinin aksine 3500-4000 dolarlık bir sistem talep etmiyor. Elbette oyunu, ultra sistem gereksinimlerinde oynamak isterseniz başka. Yine de, asgari sistem gereksinimleri bile yeterince keyif verecek yönde…

Xbox Play Anywhere mimarisini destekleyen, yani dilediğiniz zaman Xbox One, dilediğiniz zamanda Windows 10 platformunda zevkli saatler geçirebileceğiz oyunun sistem gereksinimleri bu şekilde tasarlanmış:

Asgari Sistem Gereksimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit

DirectX Sürümü: DirectX 11

İşlemci: AMD FX 6300 veya Intel Core i5 3550

Ekran Kartı: AMD R7 370 veya Ndivia GeForce GTX 600 – 2GB

RAM: 8GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit

DirectX Sürümü: DirectX 11

İşlemci: Intel Core i5 4570 @ 3.2 GHz veya AMD FX – 8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X veya NVIDIA GeForce GTX 780 –  4GB

RAM: 16 GB

Başlangıçta bir de kötü haberimiz var demiştik. Maalesef Recore, oyun değerlendirme sitelerinden pek de geçer not alamadı. EuroGamer, GameSpot, PCGamer ve GameFAQS, yapıma ortalama 6 ile 6.5 oranında puan biçti. Yine de, her zamanki gibi önerimiz kendi değerlendirmenizi yapıp, puan vermeniz yönünde olacak.



Xbox One durdurulamıyor








Etiketler: Recore  U  Bekleyenler  Hem  Rahatlayacak  Hem  Üzülecek    haber

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