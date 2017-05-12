REÇETEYİ YAZDI, FENERBAHÇE TEDAVİYE BAŞLADI
Aykut Kocaman'ın belirlediği isimler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Üç futbolcuda son aşamaya gelindi. Transferlerin çoğu kiralık olacak.
YARMOLENKO
Dinamo Kiev'in sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Sol kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Yarmolenko'nun kiralanması olasılığı yüksek.
TAISON
Brezilyalı golcüyle yıllık 5 milyon euro'ya el sıkışıldı. Ancak Shakhtar 15 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Kiralama seçeneği için görüşmeler devam ediyor.
BALOTELLI
İtalyan golcüyü Kocaman'dan çok yöneticiler istiyor. G.Saray'la da adı anılan Mario Balotelli'nin bonservisinin elinde olması F.Bahçe'nin iştahını kabartıyor.
EMRE MOR
Borussia Dortmund, fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği pişmesi için kiralık vermeyi düşünüyor. En istekli kulüp ise Fenerbahçe.
SOSA
Kadroda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Milan, Sosa'yı göndermeyi planlıyor. Fenerbahçe de Arjantinli maestroyu markaja almış durumda.
kaynak:sabah
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