Aykut Kocaman'ın belirlediği isimler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Üç futbolcuda son aşamaya gelindi. Transferlerin çoğu kiralık olacak.



YARMOLENKO



Dinamo Kiev'in sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Sol kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Yarmolenko'nun kiralanması olasılığı yüksek.



TAISON



Brezilyalı golcüyle yıllık 5 milyon euro'ya el sıkışıldı. Ancak Shakhtar 15 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Kiralama seçeneği için görüşmeler devam ediyor.



BALOTELLI



İtalyan golcüyü Kocaman'dan çok yöneticiler istiyor. G.Saray'la da adı anılan Mario Balotelli'nin bonservisinin elinde olması F.Bahçe'nin iştahını kabartıyor.



EMRE MOR



Borussia Dortmund, fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği pişmesi için kiralık vermeyi düşünüyor. En istekli kulüp ise Fenerbahçe.



SOSA



Kadroda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Milan, Sosa'yı göndermeyi planlıyor. Fenerbahçe de Arjantinli maestroyu markaja almış durumda.







kaynak:sabah