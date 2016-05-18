REÇETESİZ ANTİBİYOTİK İSTEĞİNDE DİRENEN HASTAYA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Türkiye, antibiyotik kullanımında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, antibiyotiğe harcanan servet konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunurken, bilinçsiz kullanılan antibiyotiğin zararları hakkında da bilgilendiriyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı...
Türkiye, antibiyotik kullanımında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, antibiyotiğe harcanan servet konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunurken, bilinçsiz kullanılan antibiyotiğin zararları hakkında da bilgilendiriyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Nacar, geçmiş yıllarda aile hekimleri tarafından yazılan reçetelerin yüzde 35'inde antibiyotik bulunurken, bu rakamın yüzde 31'e indiğini bildirdi. Nacar ayrıca, vatandaşların reçetesiz antibiyotik temini için eczacılara ısrar etmesi durumunda, cezai işlem uygulanacağını kaydetti.
Antibiyotiklerin de diğer ilaçlarda olduğu gibi reçeteyle alınabileceğine işaret eden Başkan Osman Nacar, Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı'nın başarısının göstergesi olarak, geçmiş yıllarda aile hekimleri tarafından yazılan reçetelerin yüzde 35'inde antibiyotik bulunurken, bu rakamın yüzde 31'e indiğini bildirdi.
Nacar, vatandaşların reçetesiz antibiyotik temini için eczacılara ısrar etmemesini belirtti ve böylesi bir durumla ihbarda bulunmaları halinde cezai işlem uygulandığını kaydetti.
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