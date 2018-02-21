RECEP İVEDİK'TE ROL YAPAN İSİM, GERÇEK SURVİVOR'A 1 HAFTA DAYANAMADI!
Recep İvedik 4 filmin Survivor yarışmacısı rolünde oynayan Gamze Aksu, gerçek Survivor'a 1 hafta dayanamadı. Acun, Gamze'nin sağlık sorunu nedeniyle elendiğini açıkladı.
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. En az oyu alan Marcus Survivor'a veda ederken, gönüllüler takımından Gamze de sağlık sorunları nedeniyle adadan gönderildi.
DİSKALİFİYE SÜRPRİZİ!
Survivor'da eleme gecesinde bir de diskalifiye sürprizi yaşandı. Acun Ilıcalı, Gamze'nin rahatsızlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini ve yerine yeni bir yarışmacının dahil edileceğini açıkladı.
HAKAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Sevilen yarışmada Hakan Hatipoğlu'nun da Survivor'a devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.
SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN BİRİNİ CANLANDIRMIŞTI
Survivor 2018 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Firuze Gamze Aksu, Muazzez Sultan rolü ile Muhteşem Yüzyıl dizisinde, Ebru rolü ile Recep İvedik 4 filminde, rol almıştı. Recep İvedik'te de Survivor yarışmacılarından birini canlandırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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