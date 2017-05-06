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'recep ivedik 5'ten ulaşılması güç rekor!

'RECEP İVEDİK 5'TEN ULAŞILMASI GÜÇ REKOR!

Komedyen Şahan Gökbakar, instagram hesabından 'Recep İvedik 5' filminin izlenme rakamıyla ilgili açıklama yaptı.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 12:06
Puan Ver : 'recep İvedik 5'ten Ulaşılması Güç Rekor!(5/10)4


'Recep İvedik 4' ile (7 milyon 369 bin 98)  'en çok izlenen filmler' sıralamasnıda zirveyi elinde bulunduran Şahan Gökbakar, 7 milyon 371 bin 828 kişinin izlediği yeni filmi ile rekorunu tazeledi.



Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırılması zor bir rekor yapmıştık Recep İvedik 4 ile. Bu sene Recep İvedik 5 ile yine kendi rekorumuzu kırmak da bize nasip oldu. Siz değerli seyircilerimiz sayesinde oldu bu. Bizlerle beraber kahkaha atmak için sinemalari dolduran milyonlarca izleyicimiz sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Övdüm sizi dikkat ettiyseniz" ifadelerini kullandı.



Gökbakar, "Türkiye'de en çok izlenen 10 film" listesine yer verdiği ikinci paylaşımına ise "Türkiye'nin en çok izlenen 10 filminden 4'ü Gökbakar kardeşler imzası taşıyor. Ne mutlu bize. Gururluyuz" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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