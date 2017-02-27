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Recep İvedik 5'i Kaç Kişi İzledi?
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recep ivedik 5'i kaç kişi izledi?

RECEP İVEDİK 5'İ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği 'Recep İvedik 5' filmi 16 Şubat perşembe günü vizyona girdi. 'Recep İvedik 5'i dört günde 1 milyon 890 bin 412 kişi izlemişti.

Tarih : 27 Şubat 2017, 16:36
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Geçtiğimiz hafta sonu gişe rakamıyla kendi rekorunu kıran 'Recep İvedik 5'in ikinci hafta sonu izlenme rakamını Şahan Gökbakar açıkladı.




Gökbakar, 'Recep İvedik 5'in son gişe sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Recep İvedik 5 filmini ikinci haftasonunda 4 milyon 137 bin 75 kişi izledi. Ünlü komedyen son rakamı şu ifadelerle duyurdu: "İkinci hafta sonunda bize REKOR kırdırmaya devam ediyorsunuz. Gururluyuz.. Beraberce gülmeye ve kahkaha atmaya devam.. Çok teşekkürler."



 



kaynak:habertürk










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