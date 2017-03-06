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'recep ivedik 5' üçüncü haftayı da rekorla kapattı

'RECEP İVEDİK 5' ÜÇÜNCÜ HAFTAYI DA REKORLA KAPATTI

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5 yeni bir rekora daha imza attı. Fim üçüncü hafta sonunda 5.417.848 kişiye ulaştı.

Tarih : 06 Mart 2017, 15:57
Puan Ver : 'recep İvedik 5' Üçüncü Haftayı Da Rekorla Kapattı(10/10)12


Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' 16 Şubat'ta seyirci ile buluştu. Recep İvedik 5 üçüncü haftayı da rekorla kapattı.



Recep İvedik 5'i ilk dört günde 1 milyon 890 bin 412 kişi izlemişti. Şahan Gökbakar'ın son filmi üçüncü haftasını da rekorla kapattı.



 



kaynak:milliyet








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