Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5 yeni bir rekora daha imza attı. Fim üçüncü hafta sonunda 5.417.848 kişiye ulaştı.



Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' 16 Şubat'ta seyirci ile buluştu. Recep İvedik 5 üçüncü haftayı da rekorla kapattı.







Recep İvedik 5'i ilk dört günde 1 milyon 890 bin 412 kişi izlemişti. Şahan Gökbakar'ın son filmi üçüncü haftasını da rekorla kapattı.







kaynak:milliyet