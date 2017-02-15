Ergün Penbe: Tudor Anadolu'da Rahattı
Migren Tedavisinde Yüzde 90 Başarı
Rus Büyükelçi Suikastında Yeni Gelişme!
Recep İvedik 5 Gösterime Girmeden Rekor Kırdı
Ağaoğlu'ndan Sevgililer Günü Sürprizi
Karnını Canlı Canlı Neşterle Kestiler! Sonra Da...
1 Dolarlık Düğünle Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün!
Chp'nin Bu Tavrını, Tırnak İçerisinde, Ayakta Alkışlıyoruz
Katar'dan Türkiye'ye Büyük Övgü
Riekerink, Veda İçin Florya'da
Kuyuya Düşen 2 Kişiyi Kurtarma Çalışması Sürüyor
Bakanlıklar Art Arda Açıkladı! On Binlerce Personel Alınacak..
Erdoğan Meydanlara İniyor! 3 Günde 5 Ziyaret
Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!
El Bab Şehidi İçin Son Görev!
Dünya Bankası'ndan Flaş Türkiye Raporu!
Mustafa Denizli Eskişehirspor'la Anlaştı
15 Metreden Dereye Uçtular: 4 Yaralı
Telefon Dolandırıcısı 171 Bin Dolar İle Kaçarken Yakalandı
Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!

recep ivedik 5 gösterime girmeden rekor kırdı

RECEP İVEDİK 5 GÖSTERİME GİRMEDEN REKOR KIRDI

Recep İvedik serisinin 5. filmi, 16 Şubat 2017 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. 8 Şubat günü ön satışa çıkan filmin biletleri ise 500 bin adedi aşan satış rakamıyla rekor kırdı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 16:24
Puan Ver : Recep İvedik 5 Gösterime Girmeden Rekor Kırdı(6/10)3


Serinin 4. filmi ile 2014 yılında gösterime girdiği ilk 6 haftada 7 milyon gişe yaparak rekor kıran Recep İvedik serisinin 5. filmi henüz ön satışta 500 bin rakamını aştı. Kendi rekorunu egale etmesi beklenen Recep İvedik 5 filmi biletlerinin %80'ini aşkın kısmı ise internet üzerinden satıldı.


 


 


kaynak:enaktifhaber



 







Etiketler: Recep  İvedik  5  Gösterime  Girmeden  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER