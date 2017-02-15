RECEP İVEDİK 5 GÖSTERİME GİRMEDEN REKOR KIRDI
Recep İvedik serisinin 5. filmi, 16 Şubat 2017 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. 8 Şubat günü ön satışa çıkan filmin biletleri ise 500 bin adedi aşan satış rakamıyla rekor kırdı.
Serinin 4. filmi ile 2014 yılında gösterime girdiği ilk 6 haftada 7 milyon gişe yaparak rekor kıran Recep İvedik serisinin 5. filmi henüz ön satışta 500 bin rakamını aştı. Kendi rekorunu egale etmesi beklenen Recep İvedik 5 filmi biletlerinin %80'ini aşkın kısmı ise internet üzerinden satıldı.
kaynak:enaktifhaber
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