

Serinin 4. filmi ile 2014 yılında gösterime girdiği ilk 6 haftada 7 milyon gişe yaparak rekor kıran Recep İvedik serisinin 5. filmi henüz ön satışta 500 bin rakamını aştı. Kendi rekorunu egale etmesi beklenen Recep İvedik 5 filmi biletlerinin %80'ini aşkın kısmı ise internet üzerinden satıldı.











kaynak:enaktifhaber







