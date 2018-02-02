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Real Sociedad, Atletic Bilbao'ya Transfer Olan Martinez'in Formasını Bedava Geri Alıyor
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Real Sociedad, Atletic Bilbao'ya Transfer Olan Martinez'in Formasını Bedava Geri Alıyor

REAL SOCİEDAD, ATLETİC BİLBAO'YA TRANSFER OLAN MARTİNEZ'İN FORMASINI BEDAVA GERİ ALIYOR

Real Sociedad, ezeli rakibi Bilbao'ya transfer olan Inigo Martinez'in formasını getirenlere yeni forma hediye edeceklerini duyurdu.

Tarih : 02 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Real Sociedad, Atletic Bilbao'ya Transfer Olan Martinez'in Formasını Bedava Geri Alıyor(5/10)1

Real Sociedad'dan taraftarlara jest geldi. Takım, ezeli rakibi Athletic Bilbao'ya giden Martinez'in formalarını taraftarlardan bedava geri alacağını açıkladı.

Athletic Martinez, 65 milyon Euro'ya Manchester City'ye giderken; Atletic Bilbao bu oyuncunun yerini ezeli rakibi Real Sociedad'dan Inigo Martinez ile doldurdu. Bilbao'nun Martinez'in sözleşme fesih bedeli olan 32 milyon Euro'yu ödeyerek renklerine katması Sociedad tarafında şaşkınlıkla karşılandı. Zira Martinez daha önce, "Athletic Bilbao'nun buraya gelip düşmanına 32 milyon euro

verip beni alacağını sanmıyorum. Asla Athletic Bilbao'ya gitmem" açıklamasını yapmıştı.

"ZATEN TARİH OLDU"

Martinez'in bu sözlerine karşın Sociedad'a gitmesi üzerine de kulup harekete geçti ve oyuncunun isminin olduğu 6 numaralı formayı getirenlere yenisini vereceğini açıkladı. Kararı sosyal medyadan duyuran Sociedad kısa bir de açıklama yaptı, "Zaten tarih oldu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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