REAL MADRİD'TE RONALDO SAKATLIĞINDAN DOLAYI İDMANI YARIDA BIRAKTI
Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid-Barcelona mücadelesi öncesi Portekizli yıldız Ronaldo, sakatlığının yeniden nüksetmesinden dolayı idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı ağırlayacağı El Clasico mücadelesi cumartesi günü oynanacak. Dev maçın başlamasına sayılı günler kala Madrid cephesinde ise büyük bir telaş söz konusu.
Dünya Kulüpler Şampiyonasının finalinde Gremio'ya attığı golle Real'e şampiyonluğu getiren Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle müthiş mücadelede yer alıp alamayacağı belirsizliğini korurken bugün konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
DEV MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
AS gazetesinin haberine göre takımının dün ve bugünkü antrenmanlarına katılan Portekizli yıldız, baldırındaki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle idmanları yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu gelişme takımdaki moralleri bozarken 32 yaşındaki futbolcunun dev karşılaşmaya yetiştirilebilmesi için maç gününe kadar dinlendirileceği öğrenildi. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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