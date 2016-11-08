REAL MADRİDLİ TONİ KROOS'UN AYAĞI KIRILDI
Real Madrid Alman yıldızı Toni Kroos'un ayağındaki kırık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Real Madrid'de Toni Kroos şoku yaşanıyor... Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve en az altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Alman futbolcu, bu süreçte Atletico Madrid ve Barcelona deplasmanlarında takımdan ayrı kalacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup liderinin belirleneceği kritik Dortmund maçını da kaçıracak olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 Aralık'ta Real Madrid'in yarı finalden dahil olacağı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.
kaynak:fanatik
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