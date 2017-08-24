REAL MADRİD'Lİ RONALDO'NUN GAZABINDAN FİORENTİNA DA KURTULAMADI
Real Madrid her yıl sezon öncesinde oynadığı Santiago Bernabeu Kupası'nda karşılaştığı İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yendi.
RONALDO MERMİ GİBİ VURDU
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, attığı golle rakiplerine yine meydan okudu. Sol kanatta kontrol ettiği topla ceza sahası içine doğru kat eden Ronaldo'nun sağ ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende Real Madrid kupasını aldı.
Kaynak: haberinburada
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