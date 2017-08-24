Real Madrid her yıl sezon öncesinde oynadığı Santiago Bernabeu Kupası'nda karşılaştığı İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yendi.

RONALDO MERMİ GİBİ VURDU

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, attığı golle rakiplerine yine meydan okudu. Sol kanatta kontrol ettiği topla ceza sahası içine doğru kat eden Ronaldo'nun sağ ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende Real Madrid kupasını aldı.

Kaynak: haberinburada