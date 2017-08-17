REAL MADRİD'Lİ RAMOS, KENDİSİNDEN TOPU ALMAYA GELEN MESSİ'YLE DALGA GEÇTİ
Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, Kral Kupası maçında topu isteyen Messi'yle dalga geçince sosyal medyada günün konusu oldu.
İspanya Süper Kupası rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Real Madrid, bu skorla saha avantajını ele geçirmişti. Cristiano Ronaldo'suz sahaya çıkan Madrid, Barça'yı net bir skorla geçti.
Real Madrid, 3-1 galip ayrıldığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 2-0 yenerek İspanya Süper Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü
RAMOS MESSI'YLE DALGA GEÇTİ
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, maçın 63. dakikasında kendisinden topu isteyen Messi'ye önce topu uzattı, ardından havaya atarak dalga geçti. Arjantinli futbolcu, bu olayın ardından Ramos'a küfür etti.
Kaynak: haberinburada
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