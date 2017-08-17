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Real Madrid'li Ramos, Kendisinden Topu Almaya Gelen Messi'yle Dalga Geçti

REAL MADRİD'Lİ RAMOS, KENDİSİNDEN TOPU ALMAYA GELEN MESSİ'YLE DALGA GEÇTİ

Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, Kral Kupası maçında topu isteyen Messi'yle dalga geçince sosyal medyada günün konusu oldu.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Real Madrid'li Ramos, Kendisinden Topu Almaya Gelen Messi'yle Dalga Geçti(10/10)6

İspanya Süper Kupası rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Real Madrid, bu skorla saha avantajını ele geçirmişti. Cristiano Ronaldo'suz sahaya çıkan Madrid, Barça'yı net bir skorla geçti.

Real Madrid, 3-1 galip ayrıldığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 2-0 yenerek İspanya Süper Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü

RAMOS MESSI'YLE DALGA GEÇTİ

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, maçın 63. dakikasında kendisinden topu isteyen Messi'ye önce topu uzattı, ardından havaya atarak dalga geçti. Arjantinli futbolcu, bu olayın ardından Ramos'a küfür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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