İspanya Süper Kupası rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Real Madrid, bu skorla saha avantajını ele geçirmişti. Cristiano Ronaldo'suz sahaya çıkan Madrid, Barça'yı net bir skorla geçti.

Real Madrid, 3-1 galip ayrıldığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 2-0 yenerek İspanya Süper Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü

RAMOS MESSI'YLE DALGA GEÇTİ

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, maçın 63. dakikasında kendisinden topu isteyen Messi'ye önce topu uzattı, ardından havaya atarak dalga geçti. Arjantinli futbolcu, bu olayın ardından Ramos'a küfür etti.

Kaynak: haberinburada