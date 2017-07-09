

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay sonrası Portekizli yıldız futbolcu İspanya'dan ayrılmayı düşünmüş, hatta Manchester United'a döneceği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.



YUVADA KALIYOR



İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, konu ile ilgili yaptığı haberde Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kalacağını açıkladı.



2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun futbolu Madrid'de bırakabileceği ifade edildi.