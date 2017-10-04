REAL MADRİD'İN YILDIZ İSMİ MARCELO, VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR
Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, sponsorluk anlaşmasından doğan 400 bin euroluk vergisini ödemediği iddiasıyla soruşturmaya alındı.
İspanya, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından yeni bir vergi kaçırma olayını konuşuyor.
400 BİN EURO VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLİYOR
El Mundo gazetesinin haberine göre Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun vergi kaçırdığı iddia edildi. Marcelo'nun, sponsorluk anlaşmalarından doğan 400 bin euro'luk vergi yükümlülüğünden kaçtığı öne sürüldü.
Davaya bakan Finansal Suçlar Birimi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından konuyla ilgili kesin kararını açıklayacak.
DAHA ÖNCE MESSİ VE RONALDO'DA SUÇLU BULUNMUŞTU
Daha önce Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da vergi yükümlülüğünden kaçma konusunda suçlu bulunmuştu. 21 ay hapis cezası alan Messi, İspanya kanunlarına göre 24 aydan az hapis cezası alanların şartlı tahliye edilmesi nedeniyle hapse girmemişti. Messi, bunun yanı sıra 2 milyon euro'luk para cezası almıştı.
Kaynak: haberinburada
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