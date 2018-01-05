Gün geçtikçe popülerliği artan kripto para birimi Bitcoin, kendine futbol dünyasında da yer edindi.

İspanya merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma, Santiago Bernabéu stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.

MAÇLAR DAHA SONRA İZLENECEK

Şimdilik Bitcoin ödemesi ile maçları izleyemeyeceği belirten şirket, bu aşamada sadece Santiago Bernabéu stadına düzenlenen turistik turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada