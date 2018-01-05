REAL MADRİD'İN STADINDAKİ TURLARDA ARTIK BİTCOİN İLE ÖDEME YAPILABİLECEK
İspanya'da online satış hizmeti veren firma, Real Madrid'in stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödemeyi kabul etmeye başladı.
Gün geçtikçe popülerliği artan kripto para birimi Bitcoin, kendine futbol dünyasında da yer edindi.
İspanya merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma, Santiago Bernabéu stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.
MAÇLAR DAHA SONRA İZLENECEK
Şimdilik Bitcoin ödemesi ile maçları izleyemeyeceği belirten şirket, bu aşamada sadece Santiago Bernabéu stadına düzenlenen turistik turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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