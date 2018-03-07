REAL MADRİD'İ DUYUNCA KULÜBÜNÜ SİLİP ATTI
Belçikalı yıldız Eden Hazard, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği için Chelsea'yle sözleşme görüşmelerini sonlandırdı.
Pazar günü oynanan lig maçında takımı Manchester City'e 1-0 mağlup olurken karşılaşmaya tek forvet olarak başlayan ve bu durumdan memnun olmayan Hazard, Dailymail'in haberine göre bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor.
TRANSFER ZİDANE'A BAĞLI
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a olan hayranlığını pek çok kez dile getiren Hazard'ın İspanyol ekibine transferinin gerçekleşmesinde, Fransız teknik adamın görevinde kalıp kalmayacağı belirleyici noktalardan biri olacak.
Sabah'ın haberine göre; uzun süredir Hazard'la yakından ilgilendiği bilinen Real Madrid, ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemezken geride kalan 27 haftanın sonunda lider Barcelona'nın 15 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Ligde yaşanan sıkıntı nedeniyle koltuğu sallantıda olan Zidane, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda takımının Paris Saint-Germain'i eleyerek yarı finale kalmasıyla rahat bir nefes aldı.
HAZARD'I COURTOİS TAKİP EDEBİLİR
İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea'de, kaleci Thibaut Courtois'nın adı da ayrılık haberlerinde geçiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı gelen iddialar arasında.
Kaynak: haberinburada
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