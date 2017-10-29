La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ligdeki şok puan kayıplarını sürdürüyor. 4 haftalık galibiyet serisiyle geldiği Girona deplasmanında Isco'nun golüyle öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan puansız ayrılan Eflatun Beyazlılar, henüz 10. haftada lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde kaldı.

İLK YARIYI MADRİD ÖNDE KAPATTI

Katalonya özerk bölgesinde yer alan Girona'da taraftarların Municipal de Montilivi'de gergin karşıladığı Real Madrid 12. dakikada Isco ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı.

GİRONA GOLLERİ PEŞPEŞE ATTI

İkinci yarının başında Raphael Varane'nın sakatlığı sebebiyle yerini Nacho'ya bırakmasının ardından savunmada açıklar veren Zidane'ın öğrencileri, 54. dakikada Christian Stuani'nin golüne engel olamadı. Beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra Portu ile Real Madrid filelerini bir kez daha havalandıran Girona 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla kazandı.

Bu sezonki ikinci yenilgisini alan Real Madrid 20 puanda kalırken, üst üste ikinci kez kazanan Girona 12 puana yükseldi.

Kaynak: haberinburada